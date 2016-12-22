Главный архитектор Симферополя покинула свой пост
Общество, 13:21
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Главный архитектор Симферополя покинула свой пост
Главный архитектор Симферополя Ирина Иванова была уволена по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Ирина Иванова занимала должность архитектора Симферополя с 13 июня текущего года. Она курировала деятельность департамента развития муниципальной собственности.
Во вторник, 29 августа, свой пост покинул глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, он написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Также заявления об уходе написали два заместителя Бахарева — Юрий Тур и Александр Овдиенко.
Аксенов заявил, что в ближайшее время будет «объявлен конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы».