Станцию «Проспект Мира» в Москве закроют 1 сентября из-за Курбан-байрама

На Кольцевой линии Московского метрополитена станцию «Проспект Мира» закроют 1 сентября в связи с проведением мусульманского праздника Курбан-байрам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московского метрополитена.
«В связи с планируемым увеличением пассажиропотока на время праздничных мероприятий и в целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров 1 сентября 2017 года с 5 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. станция «Проспект Мира» Кольцевой линии будет работать только на выход», — указывается в сообщении. С 11:00 станция будет работать в обычном режиме.
В метрополитене призвали заранее приобретать проездные билеты во избежание образования очередей. Также пассажирам рекомендуют использовать для входа в метро 1 сентября станции «Сухаревская», «Проспект Мира» и «Рижская» Калужско-Рижской линии, станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитриевской линии и «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий.