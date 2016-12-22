Артистку Людмилу Рюмину похоронят на Востряковском кладбище в Москве

Людмила Рюмина будет похоронена на Востряковском кладбище в столице, сообщила РБК юрисконсульт Московского культурного фольклорного центра Елена Орлова.

Прощание с артисткой состоится 4 сентября в Московском культурном фольклорном центре, который Рюмина возглавила в 1999 году. Перед прощанием с артисткой пройдет отпевание в церкви.

Рюмина скончалась в ночь на 31 августа в Боткинской больнице на 69-м году жизни. Об этом РБК заявлял администратор больницы Михаил Герасимов.

По данным Орловой, Рюмина боролась с онкологическим заболеванием. По словам народного артиста России Иосифа Кобзона, он вместе с Рюминой лечился в одном из онкологических центров «на Каширке». Он отметил, что смерть артистки — это «печальный знак и для тех, кто знал ее, и для России в целом».

«Сегодня наша страна понесла невосполнимую утрату — не стало великой женщины, народной артистки России, певицы, режиссера — Людмилы Рюминой», — сказала РБК народная артистка России Надежда Бабкина.

«Людмила Георгиевна делала всё возможное, чтобы люди не забывали, чьей земли они уроженцы, помнили свои истоки, любили и ценили культуру своего народа», — отметила она. По словам Бабкиной, Людмила Рюмина посвятила жизнь «служению традиционной культуре, ее сохранению, изучению и популяризации».

«Она воспитала не одно поколение талантливой молодежи, работающей в народном жанре. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами, со всей Россией, со всем русским народом», — добавила Бабкина.

Рюмина с 1967 года выступала в ансамбле «Воронежские девчата», а в 1977 году стала солисткой Москонцерта и прославилась благодаря исполнению русских народных песен. В 1982 году артистка вышла в финал фестиваля «Песня года», исполнив песню «Цветы России». В 1991 году Рюмина получила звание народной артистки. Президент Владимир Путин в декабре 2007 года наградил артистку орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.