В Узбекистане открыли памятник Исламу Каримову
Политика, 11:16
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В Узбекистане открыли памятник Исламу Каримову
В Ташкенте открыли памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, скончавшемуся в 2016 году, сообщает портал UzNews. В открытии памятника приняли участие нынешний президент страны Шавкат Мирзиёев и супруга первого президента Татьяна Каримова.
По ее словам, когда Каримов возглавил Узбекистан, тот по уровню жизни занимал одно из самых последних мест в бывшем Советском Союзе, однако первый президент страны поднял республику до уровня страны, получившей признание во всем мире.
Памятник Каримову установлен перед зданием Оксарой, служившего ранее резиденцией первого президента Узбекистана. Теперь в ней должен разместиться благотворительный общественный фонд Ислама Каримова и научно-просветительский мемориальный комплекс его имени.