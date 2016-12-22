Суд отказал «Аэрофлоту» в иске к производителю SSJ-100 на 576 млн руб.

Арбитражный суд Москвы отказал «Аэрофлоту» в иске на 576 млн руб. к компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая производит самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает «РИА Новости».

Авиакомпания подала иск с требованием возместить убытки по договору поставки десяти самолетов SSJ-100 от 2 июня 2011 года. В «Аэрофлоте» считают, что ГСС не выполнили свои обязательства по содействию авиакомпании в получении госсубсидии для компенсации лизинговых платежей за SSJ-100.

В конце мая «Аэрофлот» потребовал у ГСС 576 млн руб., заявив, что компания была обязана компенсировать отсутствие госсубсидий.

Кроме того, в конце мая авиакомпания подала второй иск к ГСС на 2,1 млрд руб. по контрактам на поставку первых десяти самолетов SSJ100. При заключении контракта компании договорились, что ГСС возместит «Аэрофлоту» потери, в случае если перевозчик понесет потери и не сможет получить госсубсидии для оплаты лизинговых платежей. Однако в середине июля Арбитражный суд Москвы отклонил второй иск авиакомпании.

В парке самолетов «Аэрофлота» находятся 30 воздушных судов SSJ-100, их поставили в 2016 году. В середине июля авиакомпания и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) совместно с «ВЭБ-Лизинг» заключили контракт о поставке еще 20 самолетов SSJ-100. Их передадут авиакомпании до июля 2018 года. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко тогда сообщал, что банк предоставил «Аэрофлоту» кредит на 25 млрд руб. для поставки партии самолетов SSJ-100.