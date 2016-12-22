Замглавы города Мирный в Якутии задержали с марихуаной

Вице-мэра города Мирный в Якутии Алексея Кузниченко задержали с марихуаной сотрудники полиции по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает якутское информагентство ЯСИА со ссылкой на достоверный источник в городе.

Информацию о задержании Алексея Кузниченко подтвердили РБК в пресс-службе СУ СКР по Республике Саха (Якутия). «Задержание есть, но занимаются этим сотрудники полиции», — пояснил собеседник РБК.

В МВД по Якутии ЯСИА сообщили, что сотрудники полиции задержали чиновника с марихуаной, но его имя не назвали. В полиции уточнили, что он был задержан по дороге на работу. При обыске у него изъяли полиэтиленовый пакет. Химическая экспертиза установила, что в пакете была марихуана. Медицинское освидетельствование подтвердило, что задержанный употреблял наркотик.

В следственных органах ЯСИА уточнили, что чиновника задержали 11 августа сотрудники отдела наркоконтроля ОМВД России по Мирнинскому району.

По данным ЯСИА, Кузниченко работал в городской администрации до «последнего времени» и курировал в городе социальные вопросы. В сообщении говорится, что на сайте города портфолио чиновника удалили, а вместо него остался документ с должностными инструкциями. В пресс-службе администрации Мирного ЯСИА подтвердили, что Кузниченко занимал пост замглавы города, но был уволен. В администрации добавили, что не несут ответственности за горожан и не знают о задержании чиновника.

РБК направил запрос с в администарцию МО «Город Мирный».