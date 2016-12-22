СМИ узнали о плане правительства по поддержке российских фермеров

Минсельхоз подготовил проект поддержки российских фермеров, согласно которому часть средств на продвижение их продукции будет возмещаться из федерального бюджета. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Газета цитирует текст документа, в котором говорится, что «за счет субсидий будет компенсировано не более 50% фактических затрат по контрактам на продвижение продукции». Как уточняет издание, проект касается потребительских сельхозкооперативов. Производственные кооперативы, в число которых входят колхозы и рыболовецкие артели, эта поддержка распространяться не будет.

Как отмечают «Известия», в Минсельхозе инициативу комментировать отказались.

Ранее, 17 августа, стало известно, что в Минсельхозе был разработан законопроект, по которому продукты, не соответствующие требованиям технических регламентов, будут уничтожаться. Как уточнили «Руспродсоюзе», по итогам первого квартала текущего года на продовольственном рынке было обнаружено около 5% некачественных продуктов.