Роспотребнадзор предупредил о вспышке кишечной инфекции в Японии

Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам при поездках в Японию учесть вспышку кишечной инфекции в стране. Предупреждение было выпущено на сайте ведомства.
По данным российского ведомства в Японии было зафиксировано 14 случаев заболевания инфекцией. При этом 12 пострадавших — дети.«По данным специалистов, фактором передачи инфекции явился картофельный салат с добавками свинины и яблок. Предполагают, что возбудитель попал в салат с плохо пастеризованными яблоками, так как загрязнение картофеля было исключено проведенными проверками», — сообщили в ведомстве. Возбудителем инфекции оказалась кишечная палочка E.coli 0157.
«Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в предупреждении.
Ранее, 25 августа, Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме. С начала года в этой стране заразились более 80 тыс. человек, 24 человека погибли.