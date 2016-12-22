Украина потребовала разъяснений от Еврокомиссии в связи со словами Юнкера

Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий потребовал официальных разъяснений от Еврокомиссии в связи с недавними словами главы органа, Жана-Клода Юнкера, заявившего, что Украина не является частью «ни ЕС, ни НАТО». Об этом Точицкий рассказал агентству УНИАН.
По словам дипломата, он от имени Киева выразил обеспокоенность словами Юнкера руководству ЕК. «Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе», — заявил Точицкий. Он отметил, что подобные заявления «подрывают и уровень нашего доверия, и наш серьезный уровень сотрудничества».
Представитель Украины пояснил, что обеспокоенность Киева вызвана тем, что «слова президента ЕК были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса».
«Мы должны дождаться официальных разъяснений, но свою обеспокоенность мы выразили», — подчеркнул он.
Вызвавшее реакцию в Киеве заявление Юнкер сделал 29 августа на конференции послов ЕС. «Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду», — сказал глава ЕК.
До этого, 27 августа Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью украинским СМИ заявил, что Украина не готова вступить в НАТО. По его словам, Североатлантический альянс не готов «принять Украину в той ситуации, в которой она есть». Волкер подчеркнул, что перед вхождением в военный блок Киев должен провести широкомасштабные реформы.