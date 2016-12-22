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Украина потребовала разъяснений от Еврокомиссии в связи со словами Юнкера
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Украина потребовала разъяснений от Еврокомиссии в связи со словами Юнкера
Украинский кризис, 30 авг, 23:34
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Украина потребовала разъяснений от Еврокомиссии в связи со словами Юнкера

Представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий потребовал официальных разъяснений от Еврокомиссии в связи с недавними словами главы органа, Жана-Клода Юнкера, заявившего, что Украина не является частью «ни ЕС, ни НАТО». Об этом Точицкий рассказал агентству ​УНИАН.

По словам дипломата, он от имени Киева выразил обеспокоенность словами Юнкера руководству ЕК. «Я официально обратился в Европейскую комиссию за разъяснениями по поводу недавних высказываний президента Жана-Клода Юнкера во время ежегодной конференции послов в Брюсселе», — заявил Точицкий. Он отметил, что подобные заявления «подрывают и уровень нашего доверия, и наш серьезный уровень сотрудничества».

Представитель Украины пояснил, что обеспокоенность Киева вызвана тем, что «слова президента ЕК были широко использованы в первую очередь для пропаганды в российских СМИ с целью дискредитации Украины и нашего евроинтеграционного курса».

«Мы должны дождаться официальных разъяснений, но свою обеспокоенность мы выразили», — подчеркнул он.

Вызвавшее реакцию в Киеве заявление Юнкер сделал 29 августа на конференции послов ЕС. «Я вижу, что мой друг Порошенко сказал несколько дней назад, что Украина является Европейским Союзом и НАТО, но сейчас это не то и не другое. Я думаю, что мы должны это иметь в виду», — сказал глава ЕК.

До этого, 27 августа Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью украинским СМИ заявил, что Украина не готова вступить в НАТО. По его словам, Североатлантический альянс не готов «принять Украину в той ситуации, в которой она есть». Волкер подчеркнул, что перед вхождением в военный блок Киев должен провести широкомасштабные реформы. 

Теги: Украина , Еврокомиссия , Жан-Клод Юнкер
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