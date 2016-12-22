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Белорусская компания отвергла обвинения в поставках санкционки в Россию
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Белорусская компания отвергла обвинения в поставках санкционки в Россию
Война санкций, 21:30
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Белорусская компания отвергла обвинения в поставках санкционки в Россию

Республиканское унитарное предприятие (РУП) «Белтаможсервис» сообщило о своей непричастности к контрабандным поставкам санкционных товаров из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Белтаможсервис» не участвует в нелегальных поставках в Российскую Федерацию товаров санкционной группы» — отмечается в сообщении. На предприятии заявили, что в текущем году «Белтаможсервис» ввез в Белоруссию фрукты и овощи из стран Африки, Азии и Южной Америки, в отношении которых Россия не вводила санкции. После этого на основании заключенных договоров белорусское предприятие поставляло продукты в Россию. На предприятии отметили, что на всех продуктах были наклеены «фитосанитарные сертификаты» из стран отправления, на которых написаны сведения о стране происхождения товаров.

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«При ввозе на территорию РФ товар проходит проверку на стационарных постах Россельхознадзора, где российские получатели предоставляют уполномоченным службам необходимую информацию, в том числе о стране происхождения товара» — указывается в сообщении компании. В «Белтаможсервисе» отметили, что товары вводились в законный оборот на территории России только после того, как российские уполномоченные органы выдавали разрешение.

«Копии таких документов российские партнеры направляют в «Белтаможсервис», что свидетельствует об отсутствии претензий к реализуемым на территории России товарам» — подытоживается в сообщении предприятия.

Федеральная таможенная служба (ФТС) 28 августа представила список из 29 российских компаний, которые продавали санкционные товары, сообщал РБК источник, близкий к ведомству.

Большая часть из этих компаний была зарегистрирована с 2014 года, также они были основаны гражданами из Белоруссии. По информации источника, ФТС внесла в список те компании, которые сотрудничали с (РУП) «Белтаможсервисом», ООО «Газ Венчуре и ООО «Глобалкастом». По мнению ведомства, эти предприятия специализировались на поставках «санкционки» на территорию России. По словам собеседника РБК, ФТС выяснила, что часть деклараций была выдана российскими аккредитованными лабораториями на поставку санкционных товаров.

«Чтобы получить этот документ, компания должна была ввезти в страну образцы продукции, но это нельзя сделать легально — значит, документ недействителен», — отмечал источник РБК. По информации ФТС, 29 попавших в черный список российских компаний переслали трем белорусским предприятиям $125,7 млн.
Теги: Россия , таможня , Белоруссия , санкционная продукция
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