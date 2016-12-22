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Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн руб.
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Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн руб.
Бизнес, 20:56
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Популярный российский Telegram-канал «Бывшая» продали за 1,2 млн руб.

Автор популярного российского Telegram-канала «Бывшая» стендап-комик Артур Чапарян продал его за 1,2 млн руб. Об этом изданию vc.ru сообщил знакомый Чапаряна, эту информацию также подтвердил сам комик и покупатель проекта под псевдонимом Юра Корб.

Как сообщает vc.ru, канал был создан в июне 2017 года. В нем публиковались придуманные сообщения от «бывшей девушки». За первые две недели канал набрал 35 тыс. подписчиков. В настоящий момент количество подписчиков превышает 76 тыс. человек.

Права на Telegram-канал были переданы покупателю 29 августа. Как заявил сам Чапарян, он продал канал Корбу из-за того, что «устал и выбрал деньги». По словам стендап-комика, Корб занимается продвижением Telegram-каналов.

«Он его монетизирует удачнее, чем я, потому что он этим занимается. Я же не относился к вопросу монетизации ответственно, пропускал выгодные предложения», — сообщил изданию Чапарян. Он отметил, что за всё время ведения канала он опубликовал семь рекламных сообщений и заработал на них меньше 1 млн руб.

Как заявил Корб vc.ru, он продвигает группу Black Team, в состав которой помимо «Бывшей» входят Telegram-каналы «Английский язык» с более 95 тыс. подписчиков и «Похотливая Дори», на которую подписались более 2200 человек. Совокупная выручка трех каналов оценивается в 500 тыс. руб. в месяц, но, по словам Корба, «всё зависит от сезона». В планах Корба заняться детальной и более качественной монетизацией канала «Бывшая». «Мы ценим аудиторию и не планируем ее травить», — подчеркнул собеседник издания. Цена размещения рекламной записи на канале будет стоить от 50 тыс. руб. На канале «Английский язык» рекламное сообщение можно разместить за 15–25 тыс. руб.

По информации «Медиалогии», Telegram-канал «Бывшая» стал самым читаемым в июле текущего года. Сообщения на канале собирали в среднем по 290 тыс. просмотров. «Английский язык» занял четвертое место в десятке самых популярных каналов прошлого месяца. Среднее количество просмотров одной публикации на этом канале составило 94,4 тыс.

Теги: Telegram , Интернет-мессенджеры , Telegram-каналы
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