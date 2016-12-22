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В «Единой России» пока не увидели оснований для мер против Кизякова
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В «Единой России» пока не увидели оснований для мер против Кизякова
Общество, 20:20
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В «Единой России» пока не увидели оснований для мер против Кизякова

В «Единой России» пока не видят оснований предпринимать меры в отношении членства в высшем совете партии ведущего программы «Пока все дома» Тимура Кизякова. Об этом РБК сообщил первый замглавы Центрального исполкома партии Константин Мазуревский.

«Насколько я знаю по публикациям в СМИ, сейчас проводится прокурорская проверка, результаты которой еще неизвестны», — подчеркнул Мазуревский. При этом он добавил, что все кадровые вопросы, касающиеся высшего совета, находятся в исключительной компетенции съезда.

Тимур Кизяков входит в состав Высшего совета «Единой России, при этом не является членом партии. Устав позволяет включать в Высший совет беспартийных граждан. Ведущий «Пока все дома» был включен в Высший совет «Единой России» на съезде 6 февраля 2016 года. Дата следующего съезда партии пока неизвестна.

Ранее Генпрокуратура России объявила о начале проверки информации, что во время съемок телепередачи «Пока все дома» ее создатели допустили нарушения при использовании бюджетных денег. В ведомстве пообещали уделить «особое внимание» потраченным на производство видеороликов о детях-сиротах 110 млн руб. Эти средства были выданы Минобрнауки. «При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

В ответ Кизяков сообщил РБК, что «впервые слышит» о проверке передачи Генпрокуратурой.

«Мы уже десять лет готовы к любым проверкам, ведь мы уже десять лет занимаемся передачей. Почему возник такой интерес — лучше спросить тех, кто его инсценировал», — заявил телеведущий. По его словам, это реакция на «твердую позицию», касающуюся усыновления, и попытка помешать работе команды передачи.

В середине августа источники РБК сообщили, что «Первый канал» разорвал договор с продюсерской компанией, которая производила передачи «Пока все дома». По информации источников РБК, Тимур Кизяков и его супруга Елена получали деньги из трех источников. «Первый канал» платил за производство программы на аутсорсе, Минобрнауки финансировал видеопаспорта сирот, также создатели программы получали деньги от спонсоров.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: «Первый канал» , «Единая Россия » , Тимур Кизяков , «Пока все дома»
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