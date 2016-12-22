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Аксенов назвал Поклонскую «честным человеком с убеждениями»
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Аксенов назвал Поклонскую «честным человеком с убеждениями»
Общество, 20:44
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Аксенов назвал Поклонскую «честным человеком с убеждениями»

Наталья Поклонская — «честный человек» и «защищает свои личные убеждения», заявил на брифинге молодежного образовательного форума «Таврида» глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщает «РИА Новости».

Аксенов, отвечая на вопрос журналистов о превращении Поклонской из «героини «Русской весны» в «позорище Крыма», отметил, что бывший прокурор Крыма «очень достойный человек». «Она [Наталья Поклонская], главное, честный человек, а убеждения у каждого могут быть по-разному. Это ее личное дело, как она свои личные убеждения защищает», — сказал он.

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве Еще 6 фото
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Ранее сообщалось, что адвокат режиссера Сергея Учителя Константин Добрынин в официальном письме предостерег экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую от «противоправных действий». В частности, что касается обвинения в экстремизме органов государственной власти, одобривших прокат фильма «Матильда» 10 августа. До этого Поклонская инициировала кампанию против выхода «Матильды» на экран. Минкультуры выдало разрешение на прокат, несмотря на многочисленные протесты части общественности, самым крупным из которых стало молитвенное стояние, проведенное 1 августа и инициированное Поклонской. Сама она в молитвенном стоянии не участвовала.

Теги: Сергей Аксенов , Наталья Поклонская , «Матильда»
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