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Минкультуры подтвердило обращение в СК по делу Серебренникова
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Минкультуры подтвердило обращение в СК по делу Серебренникова
Дело Серебренникова, 20:11
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Минкультуры подтвердило обращение в СК по делу Серебренникова

В Министерстве культуры подтвердили обращение в Следственный комитет (СК) России с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, которые похитили бюджетные средства в рамках проекта «Платформа». Об этом агентству «Интерфакс» заявили в пресс-службе Минкультуры.

«После сообщений о хищении бюджетных средств, из-за которого в мае прошли обыски в «Гоголь-центре» и у режиссера Кирилла Серебренникова, Министерством культуры РФ было принято решение обратиться в главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве», — сообщил собеседник агентства. В ведомстве отметили, что это стандартная процедура в том случае, когда государству «может быть причинен крупный материальный ущерб». Собеседник агентства добавил, что размер ущерба предстоит определить следствию.

Ранее ТАСС со ссылкой на информированный источник сообщал, что в уголовном деле против «Седьмой студии» присутствует заявление Минкультуры о хищении руководством театральной труппы 68 млн руб. Создателем «Седьмой студии» является главный фигурант уголовного дела режиссер Кирилл Серебренников. По словам собеседника агентства, «изначально дело было возбуждено не по заявлению ведомства». В таком случае Минкультуры может быть признано потерпевшей стороной.

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По данным другого источника агентства, в 2011–2014 годах государство выделило проекту «Платформа» более 200 млн руб. Тогда Минкультуры не проводило проверок расходования бюджетных субсидий.

По информации источников агентства, хищения могли быть зафиксированы после налоговых проверок и возбуждения в 2015 году уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Изначально в деле рассматривались два эпизода хищения денег на сумму более 1,2 млн руб. Обыски в «Гоголь-центре» и в квартире Серебренникова были связаны с этими двумя случаями.

По этому делу был задержан и на следующий день отпущен сам Серебренников. Позднее бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и экс-гендиректор студии Юрий Итин дали показания по делу о хищениях. После этого суд 23 августа поместил Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Сам режиссер назвал обвинения в свой адрес несправедливыми.

Теги: Министерство культуры , «Гоголь-центр» , Кирилл Серебренников
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