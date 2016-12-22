МИД назвал провокацией депортацию журналистки «Первого канала» с Украины

В Министерстве иностранных дел России назвали похищение в Киеве и принудительную депортацию 29-летней российской журналистки «Первого канала» Анны Курбатовой провокацией. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Похищение в Киеве 30 августа журналистки «Первого канала» Анны Курбатовой и ее принудительная депортация в Россию — это явно не случайный инцидент, а целенаправленная провокация, инициированная украинскими силовиками и национал-радикалами», — указывается в сообщении.

Также сообщается, что посольство России на Украине предприняло все необходимые меры для прояснения ситуации вокруг Курбатовой. В посольстве заявили, что будут защищать права и интересы российской журналистки.

Ранее российское посольство в Киеве направило в МИД Украины ноту и потребовало принять срочные меры по выяснению обстоятельств задержания Курбатовой.

Российская журналистка была похищена 30 августа в центре Киева сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Они посадили девушку в машину и увезли в неизвестном направлении. Как отмечала официальный представитель СБУ Елена Гитлянская, журналистка была задержана строго в соответствии с законом. По словам Гитлянской, украинские власти готовятся официально выдворить Курбатову из страны.