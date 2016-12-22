Джабраилова увезли из ОВД на следственные мероприятия в Four Seasons

Экс-сенатора от Чечни, бизнесмена Умара Джабраилова отправили на следственные мероприятия в гостиницу Four Seasons, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Денис Набиуллин. Об этом сообщает корреспондент РБК.

​По словам Набиуллина, представители комиссии прибыли в ОВД «Китай-город» чтобы проверить, не нарушаются ли права Джабраилова при задержании. Полиция сообщила комиссии, что в ОВД экс-сенатора нет, он находится на следственных мероприятиях в отеле Four Seasons.

В отеле РБК заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами, которые расследуют обстоятельства произошедшего. «Безопасность гостей и сотрудников отеля всегда является нашим главным приоритетом. Все дальнейшие запросы могут быть направлены в полицию города Москвы», — заключили в Four Seasons.

Умар Джабраилов был задержан полицией 30 августа в центре Москвы после стрельбы в отеле Four Seasons. Сам инцидент произошел 29 августа — Джабраилов, по словам источника РБК в правоохранительных органах, стрелял из наградного пистолета вверх (пистолет Ярыгина, подаренный ему главой Чечни Рамзаном Кадыровым).

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил , что в номере Джабраилова обнаружили белый порошок, бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки. Экс-сенатора доставили в ОВД «Китай-город».

Умар Джабраилов окончил экономический факультет МГИМО. В конце 1980-х начал карьеру бизнесмена. Джабраилов является совладельцем девяти компаний, в том числе жилого комплекса «Зиларт», ООО «Агроресурс», ООО «Умар Джабраилов компания» и других. Он известен как меценат и коллекционер, входит в попечительский совет Московского музея современного искусства. Член партии «Единая Россия». Умару Джабраилову 59 лет.