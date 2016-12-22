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Мосгорсуд оставил полковника МВД Захарченко под арестом до декабря
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Мосгорсуд оставил полковника МВД Захарченко под арестом до декабря
Общество, 16:58
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Мосгорсуд оставил полковника МВД Захарченко под арестом до декабря

Мосгорсуд продлил до 8 декабря арест полковнику МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс»

Таким образом судья удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста на три месяца. Заседание прошло в закрытом режиме.

Адвокат Александр Горбатенко заявил, что в отношении его подзащитного расследуется новый эпизод получения взятки, обвинение по которому еще не предъявлено. Подробностей об этом эпизоде Горбатенко не сообщил, сославшись на подписку о неразглашении.

Захарченко находится под арестом с 10 сентября 2016 года. Тогда он стал обвиняемым по делу о превышении полномочий и препятствовании следствию. Преследование Захарченко касалось вывода 26 млрд руб. из Нота-банка. Также ему вменяют получение взяток в 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса.

В рамках уголовного дела правоохранительные органы провели обыски дома и на рабочем месте Захарченко. Они изъяли деньги (включая иностранную валюту) на сумму 9 млрд руб. Захарченко заявляет, что к изъятым деньгам не имеет отношения и стал жертвой провокации спецслужб.

Теги: МВД , коррупция , Дмитрий Захарченко
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Программа «Пока все дома» будет выходить на канале «Россия-1» Технологии и медиа
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