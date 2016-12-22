Мосгорсуд оставил полковника МВД Захарченко под арестом до декабря

Мосгорсуд продлил до 8 декабря арест полковнику МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому в коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом судья удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста на три месяца. Заседание прошло в закрытом режиме.

Адвокат Александр Горбатенко заявил, что в отношении его подзащитного расследуется новый эпизод получения взятки, обвинение по которому еще не предъявлено. Подробностей об этом эпизоде Горбатенко не сообщил, сославшись на подписку о неразглашении.

Захарченко находится под арестом с 10 сентября 2016 года. Тогда он стал обвиняемым по делу о превышении полномочий и препятствовании следствию. Преследование Захарченко касалось вывода 26 млрд руб. из Нота-банка. Также ему вменяют получение взяток в 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса.



В рамках уголовного дела правоохранительные органы провели обыски дома и на рабочем месте Захарченко. Они изъяли деньги (включая иностранную валюту) на сумму 9 млрд руб. Захарченко заявляет, что к изъятым деньгам не имеет отношения и стал жертвой провокации спецслужб.