В посольстве США прокомментировали сроки подачи документов на визу

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон заявила РБК, что не знает, что побудило руководителя АТОР дать рекомендации россиянам подавать на визы за полгода до вылета в Соединенные Штаты.

«Как уже отмечало посольство США 21 августа, проблемы с проведением интервью на неиммиграционные визы связаны с требованием российского правительства сократить американский дипломатический состав», — подчеркнула Олсон.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе посоветовала россиянам подавать документы на визу в США за «полгода-год» до вылета. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на Ломидзе, изменение сроков выдачи виз не окажет влияния на турпоток, но усложнит процесс для жителей регионов.

Посольство США в России 21 августа приостановило выдачу виз для россиян. В Москве процесс возобновится 1 сентября, когда визы будут вновь выдаваться в регионах — неизвестно. В американском посольстве пояснили, что такие меры были приняты из-за сокращения числа сотрудников дипмиссии, которое произошло по решению российского МИДа.

В конце июля российский МИД заявил о решении сократить с 1 сентября численность сотрудников американских диппредставительств в России до 455 человек, а также закрыть с 1 августа доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору. В России такой шаг назвали ответом на принятый конгрессом США законопроект о новых санкциях против России.