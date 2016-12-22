ЛУКОЙЛ задумался о продаже крупнейшего покупателя российской нефти

ЛУКОЙЛ изучает возможность продажи швейцарского трейдера Litasco, сообщил Reuters и подтвердили источники РБК. Основные причины продажи — налоговая нагрузка и нежелание иметь актив, через который можно давить на компанию

Фото: Олег Яковлев / РБК

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ изучает возможности продажи своего швейцарского нефтетрейдера Litasco из-за санкций, которые осложняют привлечение новых средств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке. Собеседники агентства не располагают сведениями о стоимости сделки.

По словам собеседника агентства в российской нефтяной отрасли, продажа Litasco может состояться уже до конца этого года — это станет первым шагом к продаже всех зарубежных активов компании. Высвободившиеся средства компания, вероятнее всего, направит на освоение нефтяных месторождений в Сибири, считает источник Reuters.

Второй собеседник Reuters на рынке также сообщил, что ему известно о планах по продаже Litasco. По его словам, после продажи компания может сравняться с мировыми лидерами — «постепенно Litasco станет независимым торговым домом, таким как Vitol или Trafigura», цитирует его агентство.

ЛУКОЙЛ действительно рассматривает варианты продажи Litasco, рассказал РБК источник в компании, однако это только один из вариантов событий. В текущих политических условиях российской компании невыгодно иметь прибыльный бизнес за рубежом, считает собеседник РБК, и в отношении Litasco вполне возможен выкуп акций менеджментом самой компании. Стоимость нефтяного трейдера на данный момент не определена.

По его словам, среди причин возможной продажи — трансфертное ценообразование и в целом высокая налоговая нагрузка на компанию, а также​ желание обезопасить себя от каких-либо претензий, с которых может начаться любая попытка поглощения компании. По словам собеседника РБК в трейдинговой компании, ​руководство головного женевского офиса Litasco сейчас находится в Москве.

В пресс-службе ЛУКОЙЛа прокомментировать РБК информацию о потенциальной продаже швейцарского нефтетрейдера отказались.

Швейцарский нефтетрейдер Litasco, принадлежащий ЛУКОЙЛу, в 2015 и 2016 годах дважды признавался журналом Forbes крупнейшим покупателем российской нефти.

В 2016 году объем закупок Litasco составил 32,9 млн т — на $9,3 млрд. Несмотря на потерю крупных контрактов с «Роснефтью», расторгнувшей их с 1 ноября 2016 года после покупки «Башнефти», трейдер обошел китайскую China National United Oil Corporation («дочка» CNPC), работающую с «Роснефтью». Объем закупок нефти этой фирмой в 2016 году достиг 27,6 млн т ​— на $8,3 млрд. Компания продает 85% нефти с месторождений им. Требса и Титова (их разработку ведет совместное предприятие ЛУКОЙЛа и «Башнефти» — «Башнефть-Полюс»).