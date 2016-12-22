«Россия 24» сообщил об обстреле съемочной группы телеканала в Донбассе

Съемочная группа телеканала «Россия 24» во время съемок сюжета о нарушениях «школьного перемирия» попала в Донбассе под обстрел со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших нет, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте телеканала.

Репортаж о нарушениях режима прекращения огня во время «школьного перемирия» готовил военный корреспондент телеканала Александр Сладков. Съемочную группу обстреляли, когда она находилась в 600 м от «линии соприкосновения донецких ополченцев и украинских военных».

Во время прямого включения Сладков заявил, что съемочная группа во время обстрела была около населенного пункта. Он уточнил, что группа не успела доехать до передовой и уже послышалась стрельба. Корреспондент назвал «самым страшным» то, что стрелять начали рядом с населенными пунктами.

Контактная группа в Минске согласовала начало ​с 25 августа «школьного перемирия» в Донбассе, которое связано с началом учебного года.

На следующий день после начала перемирия заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин обвинил украинскую армию в срыве перемирия. Он рассказал о 29 нарушениях режима прекращения огня с украинской стороны за минувшие сутки. Населенные пункты обстреляли с использованием минометов калибра 82 и 120 мм. По данным военного командования ДНР, для боевых действий ВСУ использует танки и БМП.