Минобороны отсудило у авиазавода в Таганроге 6,7 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны о взыскании с ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева» в качестве неотработанного аванса более 6,726 млрд руб.

Указанная сумма была выплачена Минобороны заводу в качестве аванса по заключенному в 2013 году контракту о поставке пяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС, однако ни один самолет в итоге поставлен ведомству не был.

По итогам рассмотрения дела Арбитражный суд Москвы решил расторгнуть заключенный между Минобороны и ТАНТК контракт, взыскать с авиазавода неотработанный аванс и 200 тыс. руб. пошлины в пользу государства.