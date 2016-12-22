Кизяков ответил на проверку «Пока все дома» Генпрокуратурой

Ведущий программы «Пока все дома» и совладелец компании — производителя программы ООО «Дом» Тимур Кизяков заявил, что «впервые слышит» о проверке программы Генпрокуратурой. Об этом Кизяков рассказал РБК.

​«Я от вас это впервые слышу», — сообщил ведущий. Проверки Генпрокуратуры, по его мнению, стали «попыткой помешать» работе команды программы.

«Мы уже десять лет готовы к любым проверкам, ведь мы уже десять лет занимаемся передачей. Почему возник такой интерес — лучше спросить тех, кто его инсценировал. Это реакция на твердую позицию по вопросу усыновления и попытка помешать нашей работе. Я читал материалы про нас, но ссылки ведут на недостоверные источники и нигде нет ни одного официального комментария, а комментировать слухи и тем более им верить не хочется», — рассказал Кизяков.

Ранее Генпрокуратура объявила о начале проверки сведений о том, что в ходе съемок телепрограммы «Пока все дома» ее создателями были допущены нарушения при использовании госсредств. «Особое внимание» надзорный орган уделит использованию 110 млн руб., выделенных, по данным СМИ, Минобразования и Минобрнауки на съемку роликов о детях-сиротах.

«При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования», — заверили в Генпрокуратуре.

15 августа РБК со ссылкой на источники сообщал, что «Первый канал» расторг договор с компанией, которая занималась производством программы «Пока все дома», из-за скандала с роликами о детях-сиротах. По данным собеседников РБК, Тимур и Елена Кизяковы брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот для программы сразу из трех источников: с телеканала, со спонсоров и с государства.

Сам Кизяков при разговоре с РБК заявил, что создатели программы сами расторгли контракт с «Первым каналом», заявив, что методы работы руководства телеканала стали для команды проекта «неприемлемыми».