Роспотребнадзор предупредил о распространении туберкулеза на Украине

На Украине отмечается рост заболеваемости туберкулезом, предупредили в Роспотребнадзоре в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«По информации сотрудников украинского филиала Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проблема лечения туберкулеза на Украине требует сегодня особого внимания властей в связи с новым визовым режимом для украинцев, введенным Евросоюзом», — отмечается в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, Украина с 2014 года входит в пятерку стран с наиболее частыми случаями заболевания мультирезистентным туберкулезом, устойчивым к лекарствам. Ведомство приводит слова гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины, согласно которым такая форма инфекции возникла из-за того, что в предыдущие пять-десять лет страна испытывала сложности с закупкой и доставкой противотуберкулезных препаратов. В результате пациентам приходилось прерывать курсы лечения.

Кроме того, распространению заболевания способствовали «социальные вопросы, связанные с качеством и своевременностью оказания медицинской помощи как всему населению, так и группам риска — «незащищенным слоям общества» — бездомным, наркоманам, бывшим заключенным».

По информации ВОЗ, случаи устойчивого к лекарствам туберкулеза в 2016 году составляли около 25% от общего количества выявленных случаев заболеваний. Вместе с тем показатели излечения пациентов от туберкулеза на Украине являются одними из самых низких в мире и составляют всего 38%.

В Роспотребнадзоре отметили, что рост заболеваемости туберкулезом на Украине начался в 1995 году. С этого года страна получала помощь от ВОЗ для борьбы с инфекцией, однако прогресса в стабилизации эпидемиологической ситуации не наблюдается. Особенно тяжелая ситуация складывается в Одесской и Херсонской областях. Там ежегодно регистрируются более 100 случаев заболевания туберкулезом на 100 тыс. человек.

Отмечается, что в Одессе распространена смешанная форма туберкулеза и ВИЧ. Общее количество излеченных от туберкулеза пациентов в Одессе составляет примерно 43%. Вместе с тем, по данным ВОЗ, в 2016 году на 4% снизилось число впервые зарегистрированных форм заболевания по сравнению с 2015 годом.

В середине мая директор департамента по обращению лекарств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Елена Максимкина заявила, что из бюджета будут выделять около 500 млрд руб. для обеспечения россиян бесплатными лекарствами. Об этом она сообщила в ходе Российского фармацевтического форума в Санкт-Петербурге.

Максимкина не уточнила, о каких именно медикаментах идет речь. В настоящий момент государство обеспечивает лекарствами только больных ВИЧ, туберкулезом, онкологическими и генетическими заболеваниями. Директор Центра экономики и управления в Министерстве здравоохранения Юрий Крестинский в беседе с РБК сообщил, что в 2016 году на соответствующие препараты государство потратило около 350 млрд руб.