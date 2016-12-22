Минтранс решил заставить новые авиакомпании покупать российские самолеты

Минтранс хочет обязать новых авиаперевозчиков иметь в парке минимум три самолета российского производства, чтобы получить разрешение на полеты. Эксперты сомневаются в эффективности такого способа поддержки производителей

Sukhoi Superjet 100 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В попытке стимулировать спрос на продукцию российских авиапроизводителей Минтранс решил изменить условия получения сертификата эксплуатанта, внеся поправку в Федеральные авиационные правила (ФАП-246), следует из сообщения ведомства. Уведомление об этом размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас для получения сертификата эксплуатанта на чартерные перевозки перевозчик должен иметь в парке от трех до семи самолетов, на регулярные — от восьми количеством пассажирских мест 55 и более, пояснил представитель Росавиации. А Минтранс предлагает ввести обязательное наличие в авиапарке перевозчика не менее трех самолетов российского производства, причем не старше пяти лет. Планируется, что изменения вступят в силу в ноябре 2017 года после их одобрения Госдумой.

В парках российских авиакомпаний преобладают машины иностранного производства — Airbus и Boeing. По данным официальных сайтов перевозчиков, у «Аэрофлота» — 168 самолетов иностранного производства и лишь 30 SSJ-100, у S7 — самолеты только иностранного производства, у Utair — девять самолетов Ан и 65 иностранных, у «Уральских авиалиний» — только иностранные — 43 Airbus. 18 августа российская авиакомпания «Азимут» получила сертификат эксплуатанта. Парк нового перевозчика состоит полностью из самолетов российского производства: в августе у «Азимута» было три SSJ-100, впоследствии их число планируется довести до 32.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отмечает, что эта мера, несомненно, направлена на стимулирование спроса на продукцию российских авиапроизводителей. Но, по его словам, новое условие создает ограничения на появление новых авиаперевозчиков. «Сейчас такая мера несвоевременна, наш авиапром не готов обеспечить потребность авиакомпаний во всех сегментах рынка: Россия выпускает только SSJ-100, нет ни среднемагистральных, ни дальнемагистральных. Минтранс своей инициативой, по сути, закрывает вход для новых игроков», — считает эксперт.

Это условие может ограничить выход на рынок небольших региональных авиакомпаний, отмечает аналитик «ВТБ Капитал» Ольга Болтрукевич. Конкретно для производства SSJ-100 эффект от этих ограничений будет небольшой, гораздо большую поддержку ему оказывают госпрограммы субсидирования лизинга, добавляет она.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) пока не ответили на запрос РБК.

Помимо Минтранса поддержать российских авиапроизводителей собирается и Минпромторг. В начале августа «Коммерсантъ» сообщил, что Минпромторг готов с 2019 года ввести пошлину на иностранные самолеты, конкурирующие с российскими SSJ 100 и МС-21, сейчас лайнеры на 50–300 кресел могут ввозиться с нулевой пошлиной и без НДС. Это может затронуть самые распространенные модели — Airbus 319/320/321 (сейчас в России 262 таких самолета) и Boeing-737 разных модификаций (172 штуки), а также бразильские Embraer (E-170 и E-175). Издание со ссылкой на источники в авиакомпаниях сообщило, что перевозчики отнеслись к этому решению с недоумением.