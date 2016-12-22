МИД Украины выразил Болгарии ноту протеста из-за показа в эфире флага ДНР

МИД Украины направил Болгарии ноту протеста в связи с демонстрацией в прямом эфире флага ДНР во время официальных торжеств по случаю 140-летия битвы за гору Шипка. Об этом заявила советник посольства Украины в Болгарии Анна Тертычная, передает телеканал «112 Украина».

По данным телеканала, инцидент произошел 26 августа. Во время торжественного мероприятия в честь 140-летия битвы за гору Шипка неизвестные развернули флаг ДНР.

По словам Тертычной, посольство Украины считает случившееся «грубой провокацией», которую сделали «пророссийские сторонники в Болгарии».

Тертычная отметила, что ​в МИД Болгарии подтвердили свою приверженность территориальной целостности Украины. Там, по ее словам, сообщили, что флаг ДНР не использовался в официальной церемонии. Однако, несмотря на это, Украина настаивает на проведение расследования инцидента, добавила советник посольства.

Шипка — вершина в Балканских горах на территории Болгарии. В 1874 году здесь проходили одни из самых важных сражений в русско-турецкой войне.