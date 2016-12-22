Депутат объяснил свою идею перенести начало учебного года

Закон о переносе начала учебного года на 1 октября позволит «более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей». Об этом «Парламентской газете» заявил один из авторов законопроекта, депутат от ЛДПР Вадим Деньгин.

Законопроект, внесенный депутатами ЛДПР в Госдуму 29 августа, позволят муниципалитетам самим принимать решение о дате начала учебного года. По мнению Деньгина, это позволит «более гибко» подходить к решению вопроса о начале и окончании учебного года, исходя из климатических условий, а также национальных особенностей.

Внесенный депутатами Вадимом Деньгиным, а также Алексеем Диденко, Михаилом Дягтеревым и Борисом Чернышовым законопроект дает муниципалитетам самостоятельно устанавливать дату начала и окончания учебного года. То есть они могут сделать первым учебным днем 1 октября, а начало летних каникул перенести на 1 июля.

В Общественной палате (ОП) заявили, что данный проект является бесперспективным. Как сообщила председатель комиссии ОП по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая, ей «трудно представить», что кто-то «серьезно» отнесется к «такой инициативе».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала «Парламентской газете» что «лично» она «не поддержала» бы данную идею. По ее словам, в России сейчас создается единое образовательное пространство, и на этом фоне «сказать, что решайте, муниципалитеты, сами, когда вам учебный год начинать — не очень логично».