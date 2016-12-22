Стало известно место прощания со скрипачом Дмитрием Коганом

Прощание со скрипачом Дмитрием Коганом, скончавшимся 29 августа, состоится 2 сентября в Колонном зале Дома союзов. Об этом «РИА Новости» сообщил пианист Юрий Розум.

«В субботу панихида предварительно запланирована на 11.00 в Колонном зале, потом отпевание на Ордынке», — сказал Розум. При этом он отметил, что «кладбище пока не утверждено».

Дмитрий Коган скончался во вторник, 29 августа, в возрасте 38-ми лет. Как сообщала РБК ассистент музыканта Жанна Прокофьева, он умер из-за «тяжелой болезни». Как сообщал ТАСС источник, близкий к окружению Когана, скрипач страдал онкологическим заболеванием.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в семье музыкантов. Заниматься музыкой начал с шести лет. В десять выступил с симфоническим оркестром, а в 15 — с оркестром в Большом зале Московской консерватории.

В 2010 году получил звание «Заслуженный артист России»​.







