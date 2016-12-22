Общественная палата назвала бесперспективным перенос начала учебного года

Законопроект, который позволяет муниципалитетам переносить начало учебного года на 1 октября, является бесперспективным. Об этом «РИА Новости» сообщила председатель комиссии Общественной палат (ОП) по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая.

Законопроект был внесен в Госдуму 29 августа. Его авторы — депутаты от ЛДПР Вадим Деньгие, Алексей Диденко, Михаил Дегтярев и Борис Чернышов. Как отмечается в пояснительной записке, инициатива перенести начало учебного года связана с климатическими особенностями нашей страны.

Диана Гурцкая выразила уверенность, что Общественная палата в ходе общественных слушаний даст «отрицательное» заключение на этот проект.

«Это как с темой переноса столицы — громко, ярко, бесперспективно», — заявила Гурцкая. Она отметила, что ей «трудно представить», что кто-то «серьезно» отнесется к «такой инициативе».

По мнению Гурцкой, в России существует единое образовательное пространство, поэтому учебный год начинается в один день. Она подчеркнула, что этот день — один из «объединяющих» наше общество символов».

Законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября уже вносился в Госдуму в апреле 2016 года. Тогда его авторами выступали депутаты от ЛДПР Алексей Диденко, Михаил Дегтярев и Егор Анисимов. Однако его вернули авторам для выполнения требований Конституции России и регламента Госдумы.