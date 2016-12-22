Второй по величине девелопер жилья в России отчитался об убытках

Девелоперская «Группа ЛСР» бывшего сенатора Андрея Молчанова получила по итогам первого полугодия 2017 года чистый убыток в размере 1,07 млрд руб., говорится в сообщении компании. За аналогичный период 2016 года группа заработала 1,1 млрд руб.

Выручка компании с января по июнь сократилась на 17%, достигнув 26,35 млрд против 31,6 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. При этом показатель EBITDA cсократился более чем в три раза, до 1,37 млрд против 4,5 млрд руб. по итогам первого полугодия 2016 года.

Общий долг ЛСР вырос на 12% до 62,2 млрд руб. (55,7 млрд руб. за тот же период 2016 года). Чистый долг — на 14%, до 34,2 млрд против 30,1 млрд руб. на 1 июля 2016 года. В результате соотношение чистого долга к EBITDA достигло 2,11 против 1,56 по итогам первого полугодия 2016 года.

Финансовый убыток гендиректор и председатель правления «Группы ЛСР» Андрей Молчанов объяснил графиком ввода площадей. Основную выручку девелопер признает по итогам второго полугодия, когда будет введено в эксплуатацию более 800 тыс. кв. м, говорится в сообщении ЛСР. При этом по итогам первых шести месяцев 2017 года компания ввела только 182 тыс. кв. м.

ЛСР является одним из крупнейших застройщиков жилья России. По итогам 2016 года компания ввела в эксплуатацию 789 тыс. кв. м жилья, что, по данным «Инфолайн», позволило ей занять вторую строчку в рейтинге. Первое место занимает ГК «ПИК» Сергея Гордеева, которая построила 930 тыс. кв. м в 2016 году.

«Группа ЛСР» была создана в 1993 году. Компания строит в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе в целом.