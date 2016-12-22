В Грузии подтвердили подлинность тбилисского диплома судьи Хахалевой

Подлинность диплома судьи Елены Хахалевой об окончании Тбилисского госуниверситета подтверждена. Об этом заявил заместитель председателя краснодарского Совета судей Игорь Мищенко, передает «Интерфакс».

По его словам, подлинность диплома подтвердили в Грузии. «Нами получен ответ из Тбилиси о подлинности диплома Елены Хахалевой. Таким образом, информация некоторых СМИ о том, что у нее поддельный диплом о высшем юридическом образовании, не подтвердилась», — рассказал Мищенко.

В июле в СМИ попала информация о свадьбе дочери судьи Елены Хахалевой, стоимость которой в социальных сетях оценили в $2 млн. Поздравить молодоженов в Краснодарский край приехали Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева, Николай Басков и Иосиф Кобзон. Сама Хахалева заявила, что свадьба была оплачена ее бывшим мужем Робертом Хахалевым. Он, в свою очередь, подтвердил информацию, оценив стоимость свадьбы в 5 млн руб. Все приглашенные звезды эстрады, по его словам, посетили свадьбу бесплатно.

После этого инцидента сомнению была также подвергнута подлинность диплома Елены Хахалевой. Так, «Новая газета» сообщала, что группа общественников обвинила Хахалеву в мошенничестве, заподозрив ее в том, что она сдала поддельный диплом о высшем образовании при вступлении в должность судьи. Соответствующее обращение было направлено в СКР, ФСБ и Генпрокуратуру.