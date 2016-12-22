Орешкин рассказал о пользе санкций США для отношений бизнеса России и ЕС

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что новые санкции США дают компаниям из Европы дополнительные возможности по расширению сотрудничества с Россией. Об этом он заявил после встречи с французскими бизнесменами в Париже, передает «Интерфакс».

По его словам, на встрече обсуждалась тема санкций и «нового законодательства со стороны США». Орешкин отметил, что реакция со стороны европейских компаний «носит более положительный характер», поэтому на отношения России и Европы эта ситуация почти не влияет.

«Даже можно сказать, что дает новые возможности для европейских партнеров, они это понимают и активно собираются развивать свой бизнес в России», — подчеркнул министр.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций в отношении России, Ирана и КНДР 2 августа. Закон предполагает ужесточение секторальных санкций в отношении российских нефтегазовых компаний, наделяет министра финансов правом вводить санкции в отношении госкомпаний, работающих в железнодорожном, металлургическом и горнодобывающем секторах. Кроме того, закон ограничивает полномочия президента США в вопросе ослабления санкций.

Незадолго до введения новых санкций Москва объявила о сокращении в России численности персонала американских диппредставительств. Также представителей посольства США лишили возможности пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом на юге столицы.