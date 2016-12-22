СМИ сообщили о рождении третьего ребенка Ким Чен Ына

У лидера КНДР Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу родился ребенок. Об этом заявили на брифинге Национальной службы разведки Южной Кореи, передает ​агентство Yonhap.

По информации агентства, ребенок родился еще в феврале. Его пол и имя неизвестны.



Как отмечает Yonhap, у Ким Чен Ына есть еще двое детей, которые родились в 2010 и 2013 годах. Официального подтверждения этих данных нет.

Американский баскетболист Деннис Родман, который в 2013 году посетил Пхеньян, заявил, что в тот год у Ким Чен Ына родилась девочка. Он отмечал, что супруга северокорейского лидера во время приема говорила «об их прекрасной новорожденной дочке».