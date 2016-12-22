Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,11 58,54 EUR Нал. 71,19 70,48 USD Бирж. 58,79 +0,35 EUR Бирж. 70,79 +0,81 USD ЦБ. 58,53 -0,01 EUR ЦБ. 70,43 +0,59 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 1971,98 -0,76% РТС 1056,68 -1,13% Brent 51,49 -1,08% DJIA 21808,40 -0,02% Nasdaq 6283,02 +0,28% FTSE 7315,43 -1,16%
СМИ сообщили о рождении третьего ребенка Ким Чен Ына
Лента новостей
Богатейшие женщины России по версии Forbes. Фотогалерея 13:42, Фотогалерея  Владелец «ВымпелКом» приготовился к продаже своих активов в Пакистане 13:39, Бизнес Globaltrans в первом полугодии утроил прибыль и утвердил дивиденды 13:36, Бизнес Росгидромет не увидел связи между прогнозом и гибелью людей из-за урагана 13:34, Общество Цветная революция: как многодетная семья ищет рецепт правильного фастфуда 13:32, Свое дело Полицейские задержали сына актера по делу об убийстве в Парке Горького 13:32, Общество Жириновский назвал три главные ошибки Путина 13:25, Политика Алия Мустафина решила возобновить карьеру после рождения ребенка 13:17, Спорт Ведущими передачи на «Первом» вместо Малахова станут Меньшова и Галкин 13:13, Общество Синоптики пообещали москвичам коренной перелом в погоде 13:11, Общество В ЕС заявили о невозможности построить общую безопасность без России 13:09, Политика Минобороны отказалось считать учения «Запад» плацдармом для захвата Литвы 13:08, Политика Убивший 9 человек «тверской стрелок» отказался давать показания в суде 12:58, Общество МВД заявило о задержании двух подозреваемых в организации «групп смерти» 12:53, Общество СМИ сообщили о рождении третьего ребенка Ким Чен Ына 12:46, Политика «Яндекс» рассказал о расходах россиян перед учебным годом 12:39, Общество В Якутии скончался еще один шахтер рудника «Мир» 12:30, Общество Сооснователь «Делимобиля» покинет пост гендиректора 12:22, Бизнес В Cети появилось видео с «умывающимся» зеленкой «хабаровским таксистом» 12:20, Общество Экс-ректор РГГУ рассказал об «имущественных» претензиях Минобрнауки 12:14, Общество Forbes назвал 25 самых богатых женщин России 12:10, Общество Роскомнадзор объяснил порядок исполнения запрета на анонимайзеры и VPN 12:04, Политика СМИ сообщили о покупке сетью «Дочки-сыночки» интернет-магазина Esky.ru 11:51, Бизнес «Барселона» купит двух футболистов до конца августа 11:42, Спорт Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 11:40, РБК и Билайн «Мостотрест» в первом полугодии увеличил прибыль в 4,7 раза 11:35, Бизнес
СМИ сообщили о рождении третьего ребенка Ким Чен Ына
Политика, 12:46
0
СМИ сообщили о рождении третьего ребенка Ким Чен Ына

У лидера КНДР Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу родился ребенок. Об этом заявили на брифинге Национальной службы разведки Южной Кореи, передает ​агентство Yonhap.

По информации агентства, ребенок родился еще в феврале. Его пол и имя неизвестны.

Как отмечает Yonhap, у Ким Чен Ына есть еще двое детей, которые родились в 2010 и 2013 годах. Официального подтверждения этих данных нет.

Большая северокорейская семья: родственные связи лидера КНДР Ким Чен Ына Еще 8 фото
Фотогалерея

Американский баскетболист Деннис Родман, который в 2013 году посетил Пхеньян, заявил, что в тот год у Ким Чен Ына родилась девочка. Он отмечал, что супруга северокорейского лидера во время приема говорила «об их прекрасной новорожденной дочке».

Теги: ребенок , КНДР , Ким Чен Ын
Главное
Полицейские задержали сына актера по делу об убийстве в Парке Горького Общество
Материалы по теме
Большая северокорейская семья: родственные связи лидера КНДР Ким Чен Ына Политика
СМИ узнали о просьбе сына Ким Чен Нама предоставить ему убежище Политика
СМИ сообщили о приказе Ким Чен Ына отравить свою тетю Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку