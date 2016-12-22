СМИ сообщили о покупке сетью «Дочки-сыночки» интернет-магазина Esky.ru

Розничная сеть детских товаров «Дочки-сыночки» приобрела интернет-магазин детских товаров Esky.ru. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на бывшего сотрудника Esky.ru. Эту информацию изданию подтвердил один из поставщиков магазина и источник, близкий к руководству склада «Грюнштадт», где интернет-магазин арендует площади.

Поставщик Esky.ru также отметил, что часть команды компании перешла на работу в интернет-магазин игрушек «Бегемот».

​По данным «СПАРК-Интерфакс», Esky.ru принадлежит компании «Ескай Фулфимент», которая была зарегистрирована в январе 2017 года. С 5 июля 99,9% «Ескай Фулфимент» принадлежит компании «Малыш», следует из данных. «Малыш» в свою очередь является операционной компанией сети «Дочки-сыночки». Остальная доля компания — 0,1%, принадлежит учредителю «Ескай Фулфимент» Александру Жукову.

До 5 июля 99,9% компании, по информации «СПАРК-Интерфакс», принадлежала кипрской компании Neralona Investments Limited.

По словам источника «Ведомостей», переговоры между «Дочками-сыночками» и Александром Пискуновым, который основал Esky.ru в 2009 году, продолжались с середины 2016 года. Он продал компанию «не очень выгодно, потому что к моменту передачи активов компания не смогла удержать показатели сайта на определенном уровне, прописанном в договоре», считает собеседник издания. Другой источник газеты рассказал, что Пискунову продать проект пришлось.

Компании «Дочки-сыночки», «Бегемот» и Esky.ru на запрос «Ведомостей» не ответили.

В настоящее время в России работают 160 магазинов сети «Дочки-сыночки», говорится на сайте компании. В магазинах представлены товары для новорожденных, детей постарше, а также беременных женщин.

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