В Петербурге облили краской здание генконсульства США

В Санкт-Петербурге неизвестные облили краской здание генерального консульства США и автомобиль американских дипломатов, сообщает «Фонтанка». Источник информации издание не уточняет.

По сведениям издания, в ночь на вторник, 29 августа, автомобиль марки Mercedes двигался от Литейного проспекта по Фурштатской улице, после чего остановился у здания генконсульства. Неизвестные из машины кинули стакан с краской, он попал в фасад здания и на левое крыло машины, уточняет «Фонтанка». После этого Mercedes уехал по направлению к станции метро «Чернышевская».

По данным издания, Mercedes принадлежит безработному уроженцу Таджикистана, который проживает недалеко от генконсульства. Сотрудники полиции, как пишет издание, пришли месту его жительства, однако дверь квартиры им не открыли. В настоящее время проводится проверка, отмечает «Фонтанка».

В генеральном консульстве США на звонки РБК пока не ответили.

Очевидец, представившийся Сергеем, сообщил РБК о том, как ликвидировали последствия выходки неизвестных. «Утром, где-то в 8:25, когда шел на работу, видел (у генконсульства США в Петербурге. — РБК), как брусчатку отмывали от красной краски. И стояли сотрудники полиции», — рассказал он.

В пресс-службе посольства США в Москве в ответ на запрос РБК по факту инцидента порекомендовали «обратиться в правоохранительные органы Санкт-Петербурга».