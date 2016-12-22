Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,00 58,40 EUR Нал. 71,01 70,27 USD Бирж. 58,75 +0,31 EUR Бирж. 70,87 +0,89 USD ЦБ. 58,55 -0,60 EUR ЦБ. 69,85 +0,15 EUR/USD 1,21 +0,01 ММВБ 1973,02 -0,71% РТС 1057,95 -1,01% Brent 51,75 -0,58% DJIA 21808,40 -0,02% Nasdaq 6283,02 +0,28% FTSE 7292,10 -1,48%
В Петербурге облили краской здание генконсульства США
Лента новостей
Роскомнадзор объяснил порядок исполнения запрета на анонимайзеры и VPN 12:04, Политика СМИ сообщили о покупке сетью «Дочки-сыночки» интернет-магазина Esky.ru 11:51, Бизнес «Барселона» купит двух футболистов до конца августа 11:42, Спорт Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 11:40, РБК и Билайн «Мостотрест» в первом полугодии увеличил прибыль в 4,7 раза 11:35, Бизнес Курс евро к доллару поднялся до максимума с начала 2015 года 11:26, Финансы АвтоВАЗ досрочно отправит на пенсию около 500 сотрудников 11:23, Бизнес Ректора РГГУ уволили через год после назначения 11:14, Общество В Египте после падения автобуса с эстакады погибли 14 человек 11:14, Общество «Связной» возглавит бывший топ-менеджер «Евросети» 11:08, Бизнес Большая северокорейская семья: родственные связи лидера КНДР Ким Чен Ына 11:00, Фотогалерея  «Трансконтейнер» увеличил в I полугодии 2017 года чистую прибыль вдвое 11:00, Бизнес Косачев счел «опасной» инициативу Украины объявить Россию агрессором 10:58, Политика В Петербурге облили краской здание генконсульства США 10:55, Общество Большинство россиян никогда не слышали о Серебренникове 10:48, Общество СМИ узнали о планах брата тульского губернатора построить ЖК в Москве 10:40, Политика «РИА Новости» сообщили об уходе на пенсию организатора ареста Улюкаева 10:32, Политика Попавшийся на допинге Зарипов получил разрешение играть в НХЛ 10:30, Спорт Опубликовано видео подъема железнодорожной арки на опоры Крымского моста 10:25, Общество Росгидромет отверг обвинения Генпрокуратуры в неточных прогнозах 10:06, Общество Три года после золота: что стало с российскими чемпионами Сочи-2014 10:06, Спорт МИД рассказал о попытках убедить США не выходить из ядерной сделки 10:01, Политика Последняя серия «Игры престолов» установила рекорд просмотров 10:00, Стиль Волгоградский губернатор доложил Путину о признании поджигателя 09:59, Политика S7 продала «Еврофинансам» 10% дочерней авиакомпании «Сибирь» 09:53, Бизнес В районе посольства США в Кабуле произошел взрыв 09:34, Общество Путин назвал «серьезным делом» пожары в Волгоградской области 09:17, Общество Трейдеры забеспокоились из-за падения фьючерсов после пуска ракеты КНДР 09:17, Финансы
В Петербурге облили краской здание генконсульства США
Общество, 10:55
0
В Петербурге облили краской здание генконсульства США

В Санкт-Петербурге неизвестные облили краской здание генерального консульства США и автомобиль американских дипломатов, сообщает «Фонтанка». Источник информации издание не уточняет.

По сведениям издания, в ночь на вторник, 29 августа, автомобиль марки Mercedes двигался от Литейного проспекта по Фурштатской улице, после чего остановился у здания генконсульства. Неизвестные из машины кинули стакан с краской, он попал в фасад здания и на левое крыло машины, уточняет «Фонтанка». После этого Mercedes уехал по направлению к станции метро «Чернышевская».

По данным издания, Mercedes принадлежит безработному уроженцу Таджикистана, который проживает недалеко от генконсульства. Сотрудники полиции, как пишет издание, пришли месту его жительства, однако дверь квартиры им не открыли. В настоящее время проводится проверка, отмечает «Фонтанка».

В генеральном консульстве США на звонки РБК пока не ответили.

Очевидец, представившийся Сергеем, сообщил РБК о том, как ликвидировали последствия выходки неизвестных. «Утром, где-то в 8:25, когда шел на работу, видел (у генконсульства США в Петербурге. — РБК), как брусчатку отмывали от красной краски. И стояли сотрудники полиции», — рассказал он. 

В пресс-службе посольства США в Москве в ответ на запрос РБК по факту инцидента порекомендовали «обратиться в правоохранительные органы Санкт-Петербурга». 

Теги: Санкт-Петербург , краска , генконульство США
Главное
Экс-ректор РГГУ рассказал об «имущественных» претензиях Минобрнауки Общество
Материалы по теме
СМИ назвали инцидент у посольства США попыткой разведчика избежать ареста Политика
Американские СМИ рассказали о нападении сотрудника ФСБ на дипломата США Политика
МИД ответил на сообщения о нападении сотрудника ФСБ на дипломата США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку