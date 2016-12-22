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В районе посольства США в Кабуле произошел взрыв
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В районе посольства США в Кабуле произошел взрыв
Общество, 09:34
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В районе посольства США в Кабуле произошел взрыв

В столице Афганистана в районе комплекса посольства США произошел взрыв, в результате повреждено здание банка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Представитель Министерства внутренних дел Афганистана Даниил Наджиб заявил агентству, что взрыв произошел у входа в филиал банка.

По данным афганского телеканала Tolo News, взрыв произошел около 10:00 по местному времени (08:30 мск). Жертвой взрыва стал как минимум один человек, восемь раненых госпитализированы, говорится в сообщении.

Взрыв произошел за пределами филиала Банка Кабула, недалеко от мемориала Масуд-Серкл. Он расположен в непосредственной близости от американской дипмиссии.

Стоящим рядом с банком зданиям нанесен значительный ущерб, отмечает телеканал. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

На прошлой неделе в Кабуле в районе, где находятся иностранные дипмиссии, прогремел взрыв. Инцидент стал результатом ракетного удара, одна из ракет упала недалеко от президентского дворца и дипучреждений.

По данным Reuters, ЧП произошло незадолго до выступления президента США Дональда Трампа, в котором он разъяснил планы по присутствию военных США в этой стране.

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Позже Трамп заявил, что подписал новую стратегию США в отношении Афганистана, согласно которой в республику дополнительно направят 4 тыс. американских военных.

В ответ на новую стратегию США террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) объявила, что «продолжит джихад». По словам представителя движения, война в Афганистане будет длиться до тех пор, пока страну не покинет «последний американский солдат».

Теги: Кабул , взрыв , Афганистан , посольство США
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