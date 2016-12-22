Адвокат Учителя пожаловался Колокольцеву на бездействие его сотрудников

Адвокат и бывший сенатор Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера Алексея Учителя, направил письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В нем адвокат пожаловался на бездействие сотрудников Колокольцева, которые игнорируют угрозы расправы, поступающие Учителю из-за предстоящего показа фильма «Матильда». Копия письма есть в распоряжении РБК.



В письме Добрынин отмечает, что направил заявление в главное управление по противодействию экстремизму МВД 8 февраля по факту угроз членами «так называемой Всероссийской общественной православной организации «Христианское государство — Святая Русь» и руководителем этой организации Александром Калининым Алексею Учителю и кинопрокатным организациям.

По его словам, члены организации угрожали «расправой, поджогами кинотеатров, массовыми беспорядками, вплоть до гражданской войны». В заявлении адвокат просил провести проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела, однако, по его словам, «никаких мер по привлечению их к ответственности не принято и не принимается».

«Безнаказанность публичных экстремистских заявлений подстрекает к аналогичным действиям другие радикально настроенные организации», считает Добрынин. По его словам, «православное общественное движение «Сорок сороков» «проигнорировало отказ мэрии Москвы» и «фактически провело 2 августа несанкционированный митинг на территории Москвы у храма Воскресения Христова в Кадашах». Он добавил, что аналогичные «стояния против «Матильды» также прошли сразу в нескольких городах России: Петропавловске-Камчатском, Санкт-Петербурге и других.

В письме Колокольцеву адвокат Учителя просит привлечь к ответственности членов этой организации и ее руководителя, поручить установить причины допущенных нарушений сроков и порядка рассмотрения заявления, поручить провести проверку в отношении православного общественного движения «Сорок сороков», а также привлечь к ответственности организаторов несанкционированного митинга в Москве у храма Воскресения Христова в Кадашах 2 августа.

В конце июля Алексей Учитель пожаловался начальнику московского МВД Олегу Баранову на бездействие главы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергея Прядкина, а также сотрудников полиции, которые проверяли зрителей перед матчем «Спартак» — «Локомотив». В жалобе говорилось, что футбольные фанаты вывесили баннеры против фильма «Матильда» и «публично выражали свои религиозные, политические, идеологические взгляды среди большого количества людей».

Акция, по мнению режиссера, была направлена против него и носила дискриминационный, оскорбительный характер. Он также утверждал, что те, кто вывешивал баннеры, были «купленными».

Несмотря на многочисленные протесты, Министерство культуры в середине августа выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда». Премьера фильма состоится в Санкт-Петербурге в конце октября.​

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обратилась в прокуратуру с просьбой проверить фильм. По ее мнению, картина оскорбляет чувства верующих и является «антиисторической подделкой», которая направлена «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи».



После обращений Поклонской организация «Христианское государство — Святая Русь» направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить выхода «Матильды» в прокат. Алексей Учитель пожаловался генеральному прокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».



Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние, а его участники молились за вразумление создателей картины.