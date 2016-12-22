В МИДе заявили об эскалации вокруг КНДР из-за военных учений США

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об эскалации на Корейском полуострове, возникшей в том числе из-за военных учений США и Южной Кореи. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы видим тенденцию к эскалации (на Корейском полуострове), мы считаем, что те учения, которые были проведены, пусть в несколько «облегченном варианте» по сравнению с их первоначальным сценарием, сыграли свою роль с точки зрения провоцирования Пхеньяна на новый пуск» — сказал Рябков.

По его словам, Россия «крайне встревожена» развитием дел вокруг Корейского полуострова и «отзвуком», который может отразиться на безопасности в Северо-Восточной Азии. Вместе с тем, российский дипломат отметил, что «уже всем очевидно, что ресурс санкционного воздействия на КНДР исчерпан».

Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ответ на очередной запуск ракеты Северной Кореей договорились усилить давление на КНДР. В ходе телефонного разговора американский лидер выразил «100% поддержку Японии». Также госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Южной Кореи Юн Бёнсе договорились разработать схему ужесточения санкций против Северной Кореи.

Также в ответ на запуск ракеты КНДР ВВС Южной Кореи 29 августа провели учения. Кроме того, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 28 августа призвал провести в стране военную реформу для того, чтобы быть готовыми к «немедленному» удару по КНДР в случае необходимости. Кроме того, 21 августа начались совместные военные учения США и Южной Кореи. В ответ КНДР пригрозил им «безжалостным возмездием и наказанием».

КНДР запустила ракету 28 августа в сторону региона Тохоку в Японии. Снаряд пролетел над северными регионами Японии, развалился на три части и упал в воды Тихого океана, в 1180 км к востоку от Мыса Эримо, возле острова Хоккайдо. Армия Японии не предпринимала попыток сбить северокорейскую ракету, так как, по словам главного секретарая кабмина Японии Ёсихидэ Суги, власти не увидели в ней угрозы. В Пентагоне также сообщили, что ракета не угрожала США. Тем не менее, премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что предпримет все необходимое для защиты японских граждан.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Японии, Северная Корея осуществила запуск неизвестной ракеты в 5:57 по местному времени (23:57 мск) из района Сунан (Пхеньян) в сторону Восточного моря. Ракета преодолела расстояние в 2,7 тыс. км и набрала высоту в 550 км.

Позднее министр обороны Японии Ицунори Ондэра заявил, что Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты средней дальности. Запуск ракеты КНДР был замечен южнокорейскими ВВС, а также кораблем с установленной системой ПРО Aegis.

В связи с запуском ракеты КНДР японская сторона призвала созвать экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН. Заседание пройдет 29 августа.