Украина заявила о планах официально объявить Россию «страной-агрессором»

В новом законопроекте о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в украинский парламент, Россию впервые официально объявят страной-агрессором на законодательном уровне. Об этом в эфире «Пятого канала» Украины заявила представитель украинского лидера Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.

«На законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором. Это означает, что Украина имеет право обороняться. Это ещё раз — не война, а самооборона, — подчеркнула Луценко.

Согласно тексту законопроекта, Украина имеет право самообороняться и не несет ответственности за ситуацию над «временно оккупированными территориями».

По ее словам, «этот проект, фактически, на 99,9% завершен, рассмотрен». Она отметила, что законопроект консультировали «нормандские» партнеры и эксперты из США. Луценко добавила, что законопроект будет внесен на рассмотрение в парламенте осенью текущего года.

В начале июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала о разработке администрацией Порошенко закона о «мирной интеграции» Донбасса. В документе предусматривается отмена статуса антитеррористической операции на востоке Украины и введение военного положения в прифронтовых районах.

После введения военного положения территорию будет контролировать армия, а не Служба безопасности Украины, что «позволит более оперативно и эффективно осуществлять оборонные и эвакуационные работы, если возникнет такая необходимость». В Кремле в ответ заявили, что не располагают детальной информацией о готовящемся законопроекте.



