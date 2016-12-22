Япония потребовала созыва заседания СБ ООН после пуска ракеты КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония потребует созыва экстренного заседания Совета Безопасности (СБ) ООн после запуска северокорейской ракеты. Об этом сообщает Reuters.
Абэ отметил, что Япония совместно с международным сообществом намерена и дальше требовать усиления давления на КНДР.
Ранее Северная Корея произвела запуск ракеты в сторону японского региона Тохоку. Пролетев над северными территориями страны, снаряд развалился на три части и упал в акватории Тихого океана, в 1180 км к востоку от Мыса Эримо у берегов острова Хоккайдо. Японская армия не предпринимала попыток сбить северокорейскую ракету. Позднее представитель Пентагона отметил, что запущенная ракета КНДР не представляла угрозы для США.
Агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Японии сообщало, что ракета неизвестного типа была запущена из района Сунан (Пхеньян) в сторону Восточного моря в 5:57 по местному времени (23:57 мск). Ракета пролетела 2,7 тыс. км и поднялась на высоту в 550 км.
В связи с ракетным запуском Синдзо Абэ заявлял о намерении предпринять все необходимое для защиты жителей Японии. В свою очередь, глава японского кабмина Ёсихиде Суга назвал ракетный запуск КНДР «беспрецедентной, серьезной угрозой».