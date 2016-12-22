Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,94 58,45 EUR Нал. 70,36 69,67 USD Бирж. 58,44 -0,14 EUR Бирж. 69,98 +0,08 USD ЦБ. 58,55 -0,60 EUR ЦБ. 69,85 +0,15 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 1987,15 +0,40% РТС 1068,75 +0,78% Brent 52,05 -0,57% DJIA 21808,40 -0,02% Nasdaq 6283,02 +0,28% FTSE 7401,46 -0,08%
Пентагон не увидел угрозы для США в запущенной КНДР ракете
Лента новостей
Япония потребовала созыва заседания СБ ООН после пуска ракеты КНДР 02:42, Политика Пентагон не увидел угрозы для США в запущенной КНДР ракете 02:16, Политика В США провели два испытания ядерной бомбы B61-12 без заряда 01:43, Политика В ЛНР после подрыва пожарной машины пострадали три человека 01:11, Общество Плотницкий выразил соболезнования близким убитых в ЛНР депутатов 01:00, Политика В США при крушении легкомоторного самолета погибли три человека 00:52, Общество В Уфе раненному при взрыве автомобиля ампутировали ногу 00:36, Общество Северная Корея запустила в сторону Японии ракету 00:25, Политика В МИДе не подтвердили наличие российского гражданства у главы МИД Украины 00:25, Политика СМИ узнали об увеличении жертв урагана «Харви» до восьми человек 00:08, Общество В Краснодаре СКР возбудил дело по факту обстрела полицейских 28 авг, 23:48, Общество AP узнало о письме юриста Трампа Пескову по поводу Trump Tower в Москве 28 авг, 23:45, Политика «Газпром нефть» решил привлечь 50 млрд руб. от Сбербанка 28 авг, 23:33, Бизнес Строители начали установку железнодорожной арки Крымского моста 28 авг, 23:18, Экономика В Таджикистане погибли 10 человек после падения микроавтобуса в реку 28 авг, 22:52, Общество Актер «Интернов» заявил об отсутствии повестки для сына на допрос 28 авг, 22:51, Общество Лидеры ЕС обсудили план Макрона по противодействию нелегальной миграции 28 авг, 22:33, Политика Минобороны опровергло сообщения о гибели своего военнослужащего в Сирии 28 авг, 22:13, Политика СМИ узнали о принадлежности к ультраправым стрелявшего в Краснодаре 28 авг, 22:12, Общество Находка для спекулянта: на каких валютах можно заработать в этом году 28 авг, 21:58, Деньги У Марка Цукерберга родилась вторая дочь 28 авг, 21:48, Общество Посол США рассказал о выборе Обамы между санкциями и войной с Россией 28 авг, 21:20, Политика СМИ узнали о требованиях прокурора по делу жителей Красной Турбины 28 авг, 21:19, Общество ФИФА прокомментировала выпуск в Европе футболок со свастикой к ЧМ-2018 28 авг, 20:48, Общество «Соллерс» в первом полугодии увеличил прибыль почти в 17 раз 28 авг, 20:39, Бизнес Быстрый финиш: кто из спортсменов рано завершал карьеру 28 авг, 20:37, Фотогалерея  СМИ узнали об уходе в отставку членов совета Трампа по кибербезопасности 28 авг, 20:28, Политика Министр спорта прокомментировал уход Липницкой из спорта 28 авг, 20:28, Общество
Пентагон не увидел угрозы для США в запущенной КНДР ракете
Политика, 02:16
0
Пентагон не увидел угрозы для США в запущенной КНДР ракете

Запуск северокорейской ракеты не представлял угрозы для США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Роба Мэннинга. 

«Запущенная Северной Кореей ракеты полетела над Японией. Мы все еще находимся в процессе оценки этого запуска» - заявил Мэннинг. По его словам, командование североамериканской воздушно-космической обороны (NORAD) не увидело угрозы в запущенной КНДР ракете.

Ранее Северная Корея запустила ракету в сторону региона Тохоку в Японии. Ракета пролетела над северными регионами Японии, развалилась на три части и упала в Тихом океане в 1180 км к востоку от мыса Эримо, у берегов острова Хоккайдо. Военнослужащие японской армии не предпринимали попыток сбить ракету.

По данным агентства Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов, «пуск снаряда неизвестного типа был произведен из района Сунан (Пхеньян) в направлении Восточного моря в 5:57 утра (по местному времени)». Ракета преодолела 2,7 тыс км. и набрала высоту в 550 км.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в связи с произведенным ракетным пуском заявил, что предпримет «все необходимое» для защиты японских граждан. Генсекретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга также отметил, что речь идет о «беспрецедентной, серьезной угрозе». 
Теги: Япония , США , КНДР , Пентагон , запуск ракеты
Главное
Северная Корея запустила в сторону Японии ракету Политика
Материалы по теме
Северная Корея запустила в сторону Японии ракету Политика
Южная Корея реформирует армию для быстрого удара по КНДР Политика
Трампа проинформировали о ракетных запусках КНДР Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку