Пентагон не увидел угрозы для США в запущенной КНДР ракете

Запуск северокорейской ракеты не представлял угрозы для США. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Роба Мэннинга.
«Запущенная Северной Кореей ракеты полетела над Японией. Мы все еще находимся в процессе оценки этого запуска» - заявил Мэннинг. По его словам, командование североамериканской воздушно-космической обороны (NORAD) не увидело угрозы в запущенной КНДР ракете.
Ранее Северная Корея запустила ракету в сторону региона Тохоку в Японии. Ракета пролетела над северными регионами Японии, развалилась на три части и упала в Тихом океане в 1180 км к востоку от мыса Эримо, у берегов острова Хоккайдо. Военнослужащие японской армии не предпринимали попыток сбить ракету.
По данным агентства Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов, «пуск снаряда неизвестного типа был произведен из района Сунан (Пхеньян) в направлении Восточного моря в 5:57 утра (по местному времени)». Ракета преодолела 2,7 тыс км. и набрала высоту в 550 км.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в связи с произведенным ракетным пуском заявил, что предпримет «все необходимое» для защиты японских граждан. Генсекретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга также отметил, что речь идет о «беспрецедентной, серьезной угрозе».