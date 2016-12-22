У Марка Цукерберга родилась вторая дочь

У основателя Facebook и миллиардера Марка Цукерберга родилась вторая дочь. Об этом Цукерберг написал на своей странице в Facebook.

«Присцилла [жена Цукерберга] и я так счастливы приветствовать нашу дочь Августу! Мы написали ей письмо о мире, в котором, как мы надеемся, она вырастет. Но при этом мы надеемся, что она не станет взрослой слишком быстро!» — написал Цукерберг. Он добавил, что в предыдущем письме для первой дочери Максимы было написано о взрослении, мире, который будет становиться «совершеннее» при развитии образования, медицины и технологий.

«Но вместо того, чтобы писать о взрослении, мы хотим поговорить о детстве <...> Детство прекрасно. Ты можешь быть ребенком лишь однажды, так что не трать время на излишние переживания о будущем. У тебя есть мы, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сделать мир лучшим местом для тебя», — сказал Цукерберг.

На прошлой неделе, 18 августа, Цукерберг сообщил, что планирует взять двухмесячный перерыв после рождения Августы. «Первый месяц отпуска я проведу вместе с Присциллой и девочками в начале [сразу после рождения второй дочери], а затем возьму еще месяц в декабре», — пояснил он. Первая дочь Цукерберга Максима родилась в 2015 году.