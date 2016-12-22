Михаил Задорнов вернулся в правление ВТБ

Наблюдательный совет ВТБ одобрил кандидатуру нынешнего главы ВТБ24 Михаила Задорнова в состав правления. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

Задорнов избран членом правления ВТБ на срок до 9 июня 2022 года, уточняет ТАСС.

В мае набсовет ВТБ избрал новый состав правления банка, в который Задорнов не вошел. При этом в пресс-службе кредитной организации уточняли, что формирование состава правления ВТБ еще не было завершено в связи с предстоящим присоединением ВТБ24 к банку ВТБ.

В понедельник, 28 августа, «Коммерсантъ» узнал о предложении главе ВТБ24 возглавить «ФК Открытие». На топ-менеджера, по данным газеты, хотели возложить руководство процессом по восстановлению финансового положения банка.

В пресс-службе ВТБ РБК опровергли сообщение «Коммерсанта». «Мы не комментируем слухи. Михаил Задорнов не покидает группу ВТБ. Более того, наблюдательный совет ВТБ, который прошел сегодня, принял решение об избрании Михаила Задорнова членом правления банка с момента получения согласования его кандидатуры ЦБ», — сообщили в пресс-службе.

Михаил Задорнов занимает должность главы ВТБ24 с 2005 года. С 2010 года является председателем совета директоров «ВТБ Страхование».