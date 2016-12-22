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«Синие ведерки» назвали необходимым новое правило для кругового движения
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«Синие ведерки» назвали необходимым новое правило для кругового движения
Общество, 20:00
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«Синие ведерки» назвали необходимым новое правило для кругового движения

Изменение правила кругового движения является необходимым, заявил РБК координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.

Речь идет о предложении МВД наделить водителей, которые едут по кругу, приоритетным правом проезда перекрестка с круговым движением — остальные должны будут им уступать.

«Это давно назревшее решение, ведь мы выбивались из мирового тренда — только у нас действовало правило правой руки. В результате на форумах иностранных автомобилистов это было главное предупреждение», — пояснил Шкуматов. По его словам, в России водители также «часто» путаются, забывая про это правило, в результате нередко возникают ДТП.

Председатель движения автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил РБК, что предложение МВД об изменении правил кругового движения «поставит всё на свои места».

МВД представило новые правила для кругового движения
Общество


«Нынешние правила создают у водителей путаницу в голове. А когда будет принят единый принцип проезда этих перекрестков и пройдет какое-то время, то это благотворно отразится на общей безопасности. Уменьшится количество критических ситуаций», — считает он.

Для того чтобы водитель понимал, что он должен пропустить тех, кто движется по кругу, необходимо при подъезде к кругу поставить знак «Пересечение с главной дорогой», отметил Лысаков.

МВД представило новые правила для кругового движения в понедельник, 28 августа. По действующим правилам на таком перекрестке водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. В ведомстве пришли к мнению, что при установлении приоритета проезда перекрестка с круговым движением пропускная способность дорог «возрастет».

Теги: МВД , ДТП , ПДД , «Синие ведерки» , правила ПДД
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