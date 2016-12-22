Прокурор попросил пять лет колонии для сына мэра Махачкалы

Прокурор запросил ​у Советского районного суда Махачкалы пять лет заключения для сына мэра города — Бадрудина Мусаева, сообщает местное издание «Новое дело».

В 2016 году сыну мэра Махачкалы предъявили обвинение в применении силы к полицейскому. По версии следствия, Мусаев, находившийся за рулем автомобиля Mercedes-Benz, пытался сбить одного из сотрудников полиции, когда те остановили машину из-за нарушения ПДД.

«Приговорить к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 30 тыс. руб. попросил государственный обвинитель», — сказано в сообщении.

По данным издания, прокурор считает, что в ходе судебного процесса вина подсудимого полностью доказана. При этом адвокат Мусаева заявил, что обвинения «голословны и необоснованны».

Инцидент произошел в Махачкале в ночь на 31 мая 2016 года. Как сообщал ТАСС, Мусаев был нетрезв. Он совершал управляемые заносы, развороты и выезжал на полосу встречного движения. Когда полиция смогла остановить машину, Мусаев и его знакомый Даци Хазамов «применили насилие» к правоохранителям.

В результате против Хазамова было возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей), а против сына мэра Махачкалы — по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей).