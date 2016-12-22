Роднина назвала Олимпиаду в Сочи единственным успехом Липницкой

Единственным успехом завершившей карьеру 19-летней фигуристки Юлии Липницкой была победа на Олимпийских играх в Сочи, считает трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

«У нас длинная скамейка девочек. Последние два сезона она [Липницкая] практически нигде не присутствовала. К сожалению, у нее был только один успех — на Олимпиаде в Сочи, эта девочка произвела фурор», — сказала РБК Роднина.

В 2014 году Липницкая получила золото в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Сочи. В то время ей было 15 лет. Помимо золота в Сочи фигуристка в 2014 году стала чемпионкой Европы и заняла второе место на чемпионате мира.

По словам Родниной, решение Липницкой о завершении карьеры «было ожидаемым». Она отметила, что фигуристка «даже не попадала в список сборной» России по фигурному катанию.

Тренер и хореограф Илья Авербух в разговоре с РБК назвал решение Липницкой «абсолютно адекватным и правильным». По его словам, после Олимпиады фигуристка не могла набрать форму, поэтому не попадала на чемпионаты мира и Европы.

Липницкая объявила о завершении спортивной карьеры 28 августа. Фигуристка сообщила Федерации фигурного катания о своем решении уйти из спорта еще в апреле 2017 года, вернувшись из Европы, где она лечилась от анорексии, сообщила ее мать Даниэла Липницкая.