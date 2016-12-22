Федерация опровергла получение сообщений о завершении карьеры Липницкой

В Федерацию фигурного катания на коньках не поступала информация о завершении карьеры фигуристки Юлии Липницкой. Об этом РБК заявил президент федерации, советский фигурист Александр Горшков.

«В Федерации фигурного катания на коньках России такой информации (об уходе Юлии Липницкой из спорта. — РБК) нет», — сказал он.

Ранее 28 августа стало известно, что 19-летняя спортсменка решила завершить спортивную карьеру. Мать фигуристки Даниэла Липницкая уточняла, что ее дочь сообщила федерации о своем решении еще в апреле 2017 года, сразу после возвращения из Европы, где спортсменка лечилась от анорексии.

Самой крупной победой Липницкой стало золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Она исполняла и короткую, и произвольную программу. В обеих Липницкая стала лучшей, набрав по 20 баллов. После окончания Игр с победой ее лично поздравлял президент Владимир Путин.

Помимо золота в Сочи фигуристка выиграла серебро чемпионата мира 2014 года и стала чемпионкой Европы в том же году. В финале серии Гран-при в 2013 году она стала второй.