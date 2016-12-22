Путин прибыл в Венгрию на открытие чемпионата мира по дзюдо

Президент Владимир Путин прилетел с однодневным визитом в Будапешт, где, в частности, посетит открытие чемпионата мира по дзюдо. Об этом сообщает «Интерфакс».

Путина на мероприятие пригласил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, с которым российский президент проведет встречу на территории спортивной арены имени Ласло Паппа.

В последний раз российский президент встречался с Орбаном в феврале, тогда центральной темой переговоров стало сотрудничество двух стран при реализации энергетических проектов «Северный поток» и «Турецкий поток».

На стадионе Путин также проведет переговоры с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой, избранным на этот пост в июле 2017 года. Как уточняет «Интерфакс», с первым официальным визитом Баттулга приедет в Россию в начале сентября, на Восточный экономический форум. Как и президент Путин, Баттулга увлекается дзюдо.