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Дуров после идеи Минфина назвал биткоины средством «от гегемонии США»
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Дуров после идеи Минфина назвал биткоины средством «от гегемонии США»
Технологии и медиа, 16:06
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Дуров после идеи Минфина назвал биткоины средством «от гегемонии США»

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров ответил на предложение Минфина запретить «обычным людям» покупать криптовалюту. По мнению разработчика, признание статуса цифровой валюты — шанс для мировой финансовой системы выйти «из-под гегемонии» США. Об этом Дуров заявил на своей странице во «ВКонтакте».

«Не совсем понимаю стремление российских чиновников ограничить покупку биткойнов. Впервые за 70 лет у мировой финансовой системы появился шанс выйти из-под гегемонии США, которые в свое время навязали всему миру свою национальную валюту в качестве резервной», — написал Дуров.

По его словам, Россия, вместо того чтобы «ухватиться за шанс» и сделать мир «более сбалансированным» вместе с Японией и другими азиатскими странами, признав статус криптовалют, решила внести новые запреты и ограничения. «Создается впечатление, что это биткойн накладывает на Россию санкции», — заключил Дуров.

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Минфин в понедельник, 28 августа, предложил считать криптовалюту финансовым активом, но регулировать ее как «иное имущество». При этом в министерстве считают, что покупать и продавать биткойны должны только «квалифицированные инвесторы на бирже».

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, продавать и покупать криптовалюту следует через биржу потому, что «участилось использование криптовалют для отмывания денег». Сами криптовалюты Моисеев назвал «опасной инвестицией», которая может привести к «потере денег».

Теги: Минфин , Павел Дуров , биткойны
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