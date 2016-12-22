Россияне назвали оптимальный возраст для вступления в брак

Россияне назвали оптимальный для них возраст вступления в брак. Соответствующий доклад публикует Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

По этим данным, мужчинам лучше всего жениться в 27 лет, а женщинам — выходить замуж в 23 года — это средний показатель ответов опрошенных россиян в возрасте от 18 лет.

При этом, отвечая на вопрос об оптимальном возрасте вступления в брак для женщины, 81% мужчин назвал 21 год. Столько же женщин, говоря о себе, сказали, что готовы идти замуж в 25 лет. Представители старшего поколения — респонденты в возрасте более 60 лет — назвали среднюю цифру — 23 года.

Отвечая на вопрос об оптимальном возрасте вступления в брак для мужчины, женщины назвали 28 лет, а сами мужчины — 26 лет. Представители старшего и среднего поколений заявили, что мужчинам лучше жениться в 29 лет.

Общее отношение россиян к браку за последние годы изменилось мало: 78% всех опрошенных, говоря о взаимоотношениях, предпочитают официально зарегистрированный брак, еще 12% заявили, что их устраивает совместная жизнь с партнером без штампа в паспорте.

При этом у старшего поколения позиции супружества крепче, чем у молодых людей, отмечает ВЦИОМ: в группе от 60 лет и старше сожительство без регистрации приветствуют лишь 5%, от 18 до 24 лет — уже 21%. Между мужчинами и женщинами, жителями крупных мегаполисов и сельской местности столь значимых различий во мнении на этот счет нет.

Исследование проводилось с 9 по 11 августа среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет путем телефонного интервьюирования.

В предыдущий раз ВЦИОМ выяснял отношение россиян к браку в 2015 году. По этим данным, за последние 25 лет позиция людей в стране на этот счет почти не изменилась.

«Большинство наших соотечественников уверены — семья создается в первую очередь для продолжения рода: в 1989 году так говорили 56%, в 2015 году — 60% опрошенных. По словам 43% респондентов, люди женятся ради того, чтобы быть рядом с человеком, готовым оказать поддержку в любой ситуации», — говорилось в исследовании социологов.