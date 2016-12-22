МВД представило новые правила для кругового движения

МВД предложило наделить водителей, которые едут по кругу, приоритетным правом проезда перекрестка с круговым движением — остальные должны будут им уступать. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на интернет-портале проектов нормативных актов.

При въезде на перекресток с круговым движением «водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку», следует из законопроекта.

По действующим правилам на таком перекрестке водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

В ведомстве пришли к мнению, что при установлении приоритета проезда перекрестка с круговым движением пропускная способность дорог возрастет. «Схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся от региона к региону и даже в одном городе — от перекрестка к перекрестку», — отмечается в пояснительной записке. Практика проезда установлена во всех европейских странах, заметили в МВД.

Документ находится на стадии публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

Ранее сообщалось о том, что разработать такие поправки поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов.​ Это нужно для приведения российских ПДД в соответствие с европейскими нормами.